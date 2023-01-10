Российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25 в зоне СВО за сутки

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Игорь Рязов
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Все самолеты боевиков ВСУ были подбиты в ДНР — в небе над тремя разными населенными пунктами.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские истребители сбили три штурмовых самолета Су-25, принадлежащих ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой народной республики», — сообщил представитель российского оборонного ведомства в ежедневной сводке.

В Минобороны также рассказали, что российские военнослужащие продолжили наступать на донецком направлении. Удары были нанесены по подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. В результате погибли до 50 националистов и был уничтожен один танк.

Артиллерийские удары по позициям ВСУ российские силы нанесли на купянском и краснолиманском направлениях. Совокупно были ликвидированы до 60 украинских боевиков и несколько автомобилей.

Минувшим днем, 9 января, 5-tv.ru сообщал, что истребители ВКС России сбили два украинских самолета и вертолет в ДНР. Также воздушные силы Украины за сутки лишились восьми беспилотников.

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