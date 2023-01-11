Военкор «Известий» с передовой показал, как российская армия отбила Соледар у ВСУ

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Группировка ВСУ окружена с трех сторон, и главное — путь эвакуации на юг, к Артемовску, уже отрезан.

Союзные войска ведут успешное наступление. Прямо в эти минуты украинские силы массово покидают Соледар. Это один из крупнейших промышленных центров ДНР. Его взятие откроет дорогу к полному освобождению Артемовска и Северска, за которые еще с лета идут бои.

Ситуация настолько критична для ВСУ, что в Киеве уже открыто предлагают сдать город и избежать попадания своих сил в котел. Ведь у них осталась только одна дорога к отступлению.

О том, что сейчас происходит на этом направлении и почему так важно отбить Соледар, расскажет Семен Еремин.

Кто бывал в Соледаре, сможет узнать на этих кадрах центр небольшого городка. Тяжелые ближние бои сейчас идут за административный квартал. Это значит, что оборона ВСУ здесь уже посыпалась.

Впрочем, противник и в информационном поле по поводу этой локации уже не сопротивляется. Последние дни украинские СМИ делают материалы о бедственном положении своих военных. Готовят общественное мнение к сдаче.

Очень даже объективная подача продвижения российских сил: вот город обхватывается с флангов, вот «краснеет» квартал за кварталом.

От бойцов ЧВК «Вагнер» видео, снятых в этих боях, в Сети появляется мало. По итогам боя за один дом — около десятка уничтоженных украинских пехотинцев. Потери ВСУ под натиском «вагнеров» по линии Соледар — Бахмут исчисляются сотнями в день — до батальона.

Боец, занимающийся эвакуацией погибших, адресует ответственность за эти потери Залужному — главкому ВСУ. Хотя, наверное, правильнее упрекать в них Зеленского. По некоторым данным, Залужный уже обращался к президенту с просьбой отдать приказ покинуть тот же Соледар.

Но туда продолжают сгоняться резервы украинской армии. Военные эксперты видят в этом факте главный профит русской армии — ЧВК «Вагнер» последовательно перемалывает те силы, которые могли бы нагрузить другие направления.

Не всем раненым вот так же везет с эвакуацией. Фронтовая логистика уже нарушена, говорят сами бойцы.

Отступающим приходится ждать на точках сбора своей очереди на транспорт. И эти проблемы увеличивают потери.

Соледар — серьезная крепость во многом из-за соляных шахт, которыми буквально изрыты городские окрестности. В некоторых из них прямо под землей может передвигаться даже тяжелая техника. Но противник отступает, рискуя потерять последние пути снабжения всего прилегающего участка фронта.

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