«Путь на Краматорск»: эксперт объяснил, зачем ВСУ «кладут людей» в Соледаре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 146

Эксперт Литовкин: освобождение Соледара и Артемовска откроет ВС РФ путь на Краматорск

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Личный архив Виктора Литовкина, 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В боях за город в ДНР в буквальном смысле решается вопрос дальнейшего существования украинской армии.

Освобождение Соледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) открывает российской армии путь на Краматорск. Именно поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно цепляются за эти города, неся в них колоссальные потери. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Когда мы возьмем эти два города (Соледар и Артемовск — Прим. ред.), откроется дорога на Краматорск и перспектива полного освобождения ДНР от бандеровцев», — заявил он.

Кроме того, добавил Литовкин, потеря Соледара и Артемовска будет иметь катастрофические последствия для боеспособности украинской армии. Через эти города происходят поставки вооружения и боевой техники, а в огромных многоэтажных подземных шахтах Соледара хранится оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, размещается личный состав и госпитали.

«Это хорошо оборудованная в инженерном отношении оборона, которую они не хотят потерять. Поэтому они и кладут там людей», — пояснил Литовкин.

Сколько времени потребуется российским военным для освобождения городов и всей территории республики, эксперт прогнозировать отказался. По словам Литовкина, это зависит не только от непосредственных боевых действий, но и от того, допустит ли Россия попадание в зону спецоперации новой военной техники, которую Запад обещает поставить киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о близком освобождении Соледара. По его словам, бои уже переместились с востока и из центра города в его западную часть.

Тема:
Спецоперация
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