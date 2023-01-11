Что ждет Украину после потери Соледара?

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия освободила центр города от националистов.

После взятия Соледара российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены сдаться или отступить. В этом уверен военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц, своим мнением он поделился с коллегами из URA.RU. Получение контроля над городом, заявил журналист, ставит силы РФ в выигрышную во всех отношениях позицию.

Как отметил военкор, Соледар расположен к северо-востоку от Артемовска и считается его пригородом. Захватив данный населенный пункт, российские военные смогут перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ и буквально загнать неприятеля в тупик.

«После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — сказал Коц.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире одного из федеральных каналов, что центр Соледара уже под контролем российской армии. Он подчеркнул: силы РФ полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе. Отмечалось также, что под огневым контролем находятся южные пригороды населенного пункта и ведущая к нему с юга дорога.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва поддержала обратившихся за помощью лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта с Киевом. ВСУ открыли огонь по жилым районам отделившихся территорий, ситуация грозила гуманитарной катастрофой. Президент РФ Владимир Путин назвал конечными целями армии освобождение региона от националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили бои за Соледар.