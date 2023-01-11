Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться
WSJ: ВСУ признали большие потери живой силы в районе Артемовска
Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera
В самой горячей точке СВО идут ожесточенные бои не в пользу киевского режима.
Украинские националисты признались, что потеряли много живой силы в районе Артемовска. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на одного из командиров украинских войск в регионе. Источник сообщает, что скоро боевиков ВСУ может не остаться.
«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — приводит газета его слова.
К слову, Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) к северу от крупного населенного пункта Горловка.
Именно он является стратегическим транспортным узлом для обеспечения украинских войск всем необходимым, потому что через регион проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас Соледар и Артемовск — одни из самых горячих точек в зоне СВО.
Соледар также имеет важное значение для киевского режима, потому что расположен в центре линии обороны Артемовска — Северск. В этом месте боевики Украины сформировали сильные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перехватить путь снабжения между Артемовском и Северском и окружить Артемовск с северной стороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску.
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