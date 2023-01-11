Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

WSJ: ВСУ признали большие потери живой силы в районе Артемовска

Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В самой горячей точке СВО идут ожесточенные бои не в пользу киевского режима.

Украинские националисты признались, что потеряли много живой силы в районе Артемовска. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на одного из командиров украинских войск в регионе. Источник сообщает, что скоро боевиков ВСУ может не остаться.

«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — приводит газета его слова.

К слову, Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) к северу от крупного населенного пункта Горловка.

Именно он является стратегическим транспортным узлом для обеспечения украинских войск всем необходимым, потому что через регион проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас Соледар и Артемовск — одни из самых горячих точек в зоне СВО.

Соледар также имеет важное значение для киевского режима, потому что расположен в центре линии обороны Артемовска — Северск. В этом месте боевики Украины сформировали сильные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перехватить путь снабжения между Артемовском и Северском и окружить Артемовск с северной стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску.

Тема:
Спецоперация
11 янв
Польше придется идти против Брюсселя, чтобы ввести войска на Украину — эксперт
11 янв
Западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска
11 янв
Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации
11 янв
Анкара прокомментировала информацию о поставках кассетных боеприпасов Киеву
11 янв
Москалькова попросила главу парламента Турции прекратить поставку оружия Украине
11 янв
Сметут свои же: почему Зеленский отказался отвести войска от Артемовска
11 янв
Россия готова к переговорам с Украиной
11 янв
Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с севера и юга
11 янв
В Кремле прокомментировали успехи в зоне СВО: Достаются достаточно дорогой ценой
11 янв
Метр за метром: российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску
-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Звезда КВН и сериала «Зема» Бординов пропал после ссоры с женой из-за постельной сцены
18:30
Как участие в ледовых шоу на морозе могло подорвать здоровье Романа Костомарова
18:21
Польше придется идти против Брюсселя, чтобы ввести войска на Украину — эксперт
18:15
Западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска
18:08
В Приморье спасли замерзавших в сугробе детенышей амурских леопардов
18:00
Украинские войска в Артемовске скоро могут закончиться

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023