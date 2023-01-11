МО: Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в вечернем обращении Минобороны РФ.

«11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией», — гласит релиз оборонного ведомства.

Уточняется, что главнокомандущий ВКС РФ, генерал армии Сергей Суровикин, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков назначены заместителями Валерия Герасимова.

В Минобороны РФ добавили, что назначения Сергея Шойгу связаны с необходимостью расширения масштаба решаемых в ходе СВО задач, а также для более точного слаживания работы различных родов войск и более тесного между ними взаимодействия.

«А также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», — подчеркивают в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о назначении начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина, ранее возглавлявшего группировку «Центр» в зоне СВО.