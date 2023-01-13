Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО

Сегодня Владимир Путин дал ряд важных поручений, касающихся поддержки участников СВО. Среди них — открыть специальный центр, который будет заниматься лекарствами, реабилитацией, а также переподготовкой военных. Семьи защитников тоже без помощи не оставят — для них разработают систему адресного сопровождения.

Поручил президент изучить вопрос и о штрафах компаниям, если они допустят утечку личных данных клиентов. По словам экспертов, в прошлом году число таких «сливов» рекордно выросло. Скандалы затронули Яндекс Еду, СДЭК и многие другие сервисы.