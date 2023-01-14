Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины

Представитель России в ООН в очередной раз объяснил западным коллегам цели спецоперации на Украине.

В ходе внеочередного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России Василий Небензя выразил предположение, что после его слов у многих возник вопрос: «А что необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?»

«Этот вопрос особенно закономерен в условиях, когда киевский режим и его спонсоры пытаются представить дело так, будто бы целью СВО России на Украине является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее „деукраинизация“ и насильственная русификация. Таких целей мы никогда не декларировали», — сказал как отрезал политик.

Он отметил, что Россия противостоит не украинскому народу, а преступному режиму, который пришел к власти в 2014 году. Небензя напомнил, что режим пришел к власти при поддержке Запада и взял курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников.

Представитель РФ добавил, что Россия готова к решению украинского кризиса мирным путем.

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