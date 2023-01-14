Соль победы: штурмовые отряды и ВДВ развивают успех на Донецком направлении
МО РФ: штурмовые отряды и ВДВ развивают успех на Донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Поддержку российским бойцам с воздуха обеспечивают армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ЮВО.
Штурмовики при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут успешное продвижение на Донецком направлении. Согласно сообщению официального представителя Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские бойцы приближаются к населенному пункту Соль в Донецкой народной республике (ДНР).
Операция проводится при поддержке с воздуха армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Южного военного округа (ЮВО).
«За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — добавил Конашенков.
Чуть южнее поражение позициям украинских Вооруженных сил (ВСУ) наносят мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) совместно с морской пехотой Тихоокеанского флота. Благодаря слаженным действиям уничтожен две диверсионные разведгруппы противника.
Еще одна диверсионно-разведывательная группа ВСУ была ликвидирована огнем артиллерии, работающей на Красно-Лиманском направлении. Диверсанты двигались в сторону поселка Шипиловка. Кроме того, поражение было нанесено 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригадам ВСУ.
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