Опубликовано первое видео из освобожденного Соледара: «Штурм был обречен на успех»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 4 752

Опубликовано первое видео с обликом Соледара после освобождения города

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали, как им удалось прорвать оборону ВСУ, к каким «мерзким приемам» прибегали националисты, куда они отступили и где находятся сейчас.

В распоряжение 5-tv.ru попало первое видео с обликом Соледара после освобождения города от украинских националистов. О том, как удалось прорвать оборону, рассказали сотрудники ЧВК «Вагнер».

Читайте также

В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

«Мы находимся в славном городе Соледаре, который сотрудники ЧВК „Вагнер“ взяли намедни. Соответственно, сейчас предприятие „Артемсоль“ находится под полным контролем „музыкантов“. Здесь уже, можно так сказать, условно безопасная зона. Кроме артиллерийского обстрела, вам более ничего не угрожает», — сообщил один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По его словам, штурм проходил «не то, чтобы буднично». Украинские националисты оказывали серьезное сопротивление. Однако они уступали по всем возможным критериям.

«Я считаю, что этот штурм изначально был обречен на успех. Бои шли, как вы можете видеть из диспозиции, практически за каждый дом. Противник огрызался, не отдавал позиции. Но поскольку натиск „музыкантов“ здесь был особенно тяжелым, ему пришлось отступить», — добавил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Его коллеги отметили, что боевики ВСУ понесли тяжелые потери во время освобождения Соледара. По их оценкам — погибли не менее 500 националистов. Из-за точной работы российской артиллерии и стремительного наступления российских сил националистам ничего не оставалось, кроме как покинуть город.

«Верхняя часть Соледара взята. Сейчас спускаемся — противник отступил на края города. Идем туда зачищать, делать свою работу. Город полностью под контролем. Сейчас противник стоит на оттяжке», — рассказал другой сотрудник ЧВК «Вагнер».

Многие из них утверждают, что националисты не стеснялись использовать мирных жителей в качестве «живого щита». По их словам, из-за таких «мерзких приемов» обороны местные часто благодарят освободителей и ждут их в других городах.

Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в городе не осталось украинских националистов. Сейчас российские военнослужащие продолжают зачищать шахты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка из Соледара рассказала о героизме бойцов РФ. По словам беженки, российский военнослужащий ценой своей жизни спасал ее ребенка.

Тема:
Спецоперация
15 янв
В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины
15 янв
Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
15 янв
На Украине нашли националистические детские лагеря, где взращивают боевиков
15 янв
Боец РФ спас ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ: «Начал работать по нам»
15 янв
Myśl Polska: русофобия стала основным политическим инструментом в Польше
15 янв
Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день
15 янв
Москалькова потребовала от ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию
15 янв
Депутаты предлагают варианты влияния на нелояльных артистов
15 янв
Награжденные Путиным герои спецоперации показали несение службы на передовой
15 янв
Никоненко предложил расстрелять Галкина*: «И забыть, как кошмарный сон»
-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
В Непале объявили 16 января днем траура по погибшим при крушении самолета
15:34
Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя
15:23
Юлия Меньшова узнала о раке от психолога: «Работа по 20 часов в сутки»
15:13
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
15:02
Штраф за мусор по камерам: как это работает и где оспорить решение
14:49
В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

Сейчас читают

Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
Неисправность или ошибка экипажа? Из-за чего на самом деле в Непале разбился самолет
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023