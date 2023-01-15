Опубликовано первое видео из освобожденного Соледара: «Штурм был обречен на успех»

Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали, как им удалось прорвать оборону ВСУ, к каким «мерзким приемам» прибегали националисты, куда они отступили и где находятся сейчас.

В распоряжение 5-tv.ru попало первое видео с обликом Соледара после освобождения города от украинских националистов. О том, как удалось прорвать оборону, рассказали сотрудники ЧВК «Вагнер».

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«Мы находимся в славном городе Соледаре, который сотрудники ЧВК „Вагнер“ взяли намедни. Соответственно, сейчас предприятие „Артемсоль“ находится под полным контролем „музыкантов“. Здесь уже, можно так сказать, условно безопасная зона. Кроме артиллерийского обстрела, вам более ничего не угрожает», — сообщил один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По его словам, штурм проходил «не то, чтобы буднично». Украинские националисты оказывали серьезное сопротивление. Однако они уступали по всем возможным критериям.

«Я считаю, что этот штурм изначально был обречен на успех. Бои шли, как вы можете видеть из диспозиции, практически за каждый дом. Противник огрызался, не отдавал позиции. Но поскольку натиск „музыкантов“ здесь был особенно тяжелым, ему пришлось отступить», — добавил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Его коллеги отметили, что боевики ВСУ понесли тяжелые потери во время освобождения Соледара. По их оценкам — погибли не менее 500 националистов. Из-за точной работы российской артиллерии и стремительного наступления российских сил националистам ничего не оставалось, кроме как покинуть город.

«Верхняя часть Соледара взята. Сейчас спускаемся — противник отступил на края города. Идем туда зачищать, делать свою работу. Город полностью под контролем. Сейчас противник стоит на оттяжке», — рассказал другой сотрудник ЧВК «Вагнер».

Многие из них утверждают, что националисты не стеснялись использовать мирных жителей в качестве «живого щита». По их словам, из-за таких «мерзких приемов» обороны местные часто благодарят освободителей и ждут их в других городах.

Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в городе не осталось украинских националистов. Сейчас российские военнослужащие продолжают зачищать шахты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка из Соледара рассказала о героизме бойцов РФ. По словам беженки, российский военнослужащий ценой своей жизни спасал ее ребенка.