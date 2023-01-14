Житель Донецкой народной республики рассказал о том, как иностранные наемники обучали украинских националистов стрелять из западной техники, используя жилые дома в качестве мишеней. В такие моменты небольшой населенный пункт превращался в настоящий слет международных представителей.

«Американцы были, поляки, англичане были. Даже итальянцев встречал пару раз», — рассказал житель ДНР в беседе с РИА Новости.

Мужчина рассказал, что наемников можно было узнать, даже не видя, ведь они говорили между собой только на английском.

«Обучали, дроны пускали, обучали артиллерией пользоваться. А потом эта артиллерия нас и обстреливала. Они на нас испытывали ее», — добавил житель Донбасса.

Он лично был свидетелем преступлений ВСУ: возле его дома занимала позицию САУ, чтобы обстреливать дома мирных жителей в Иванграде.

«Все жильцы Опытного это видели. Приедет САУ, выстрелов 20 сделает, боекомплект загрузили, опять приехали, на другую позицию встали. Что-то там подкорректировали, пообщались. Обратно — по жилым. А вечером с Иванграда только уже по нам пристрелы идут, прямо под дом падали снаряды, за дом. Чисто между собой перестрелку вели, а мы страдали», — рассказал мужчина.

Он добавил, что гаубицы были иностранными, судя по фото из интернета, очень похожи на польскую технику.

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