Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
Украинские националисты под бдительным присмотром иностранцев перестреливались между собой из населенных пунктов.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Житель Донецкой народной республики рассказал о том, как иностранные наемники обучали украинских националистов стрелять из западной техники, используя жилые дома в качестве мишеней. В такие моменты небольшой населенный пункт превращался в настоящий слет международных представителей.
«Американцы были, поляки, англичане были. Даже итальянцев встречал пару раз», — рассказал житель ДНР в беседе с РИА Новости.
Мужчина рассказал, что наемников можно было узнать, даже не видя, ведь они говорили между собой только на английском.
«Обучали, дроны пускали, обучали артиллерией пользоваться. А потом эта артиллерия нас и обстреливала. Они на нас испытывали ее», — добавил житель Донбасса.
Он лично был свидетелем преступлений ВСУ: возле его дома занимала позицию САУ, чтобы обстреливать дома мирных жителей в Иванграде.
«Все жильцы Опытного это видели. Приедет САУ, выстрелов 20 сделает, боекомплект загрузили, опять приехали, на другую позицию встали. Что-то там подкорректировали, пообщались. Обратно — по жилым. А вечером с Иванграда только уже по нам пристрелы идут, прямо под дом падали снаряды, за дом. Чисто между собой перестрелку вели, а мы страдали», — рассказал мужчина.
Он добавил, что гаубицы были иностранными, судя по фото из интернета, очень похожи на польскую технику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о грязной работе западных журналистов в Соледаре.
- 14 янв
- Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора
- 14 янв
- Небензя: Украина превратилась в ЧВК НАТО
- 14 янв
- Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
- 14 янв
- Небензя: продвигаемая Зеленским идея «мирного саммита» — пропагандистская пустышка
- 13 янв
- Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
- 13 янв
- Командование ВСУ вместо переброски «кинуло» солдат в Соледаре
- 12 янв
- Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
- 12 янв
- Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
- 12 янв
- США могут остаться без оружия из-за помощи Украине
- 11 янв
- Россия готова к переговорам с Украиной
Читайте также
86%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?