Общее дело: Лучшее видео из зоны СВО за день

На боевую работу танкового экипажа всего лишь несколько минут, противник здесь находится в 6 км от наших позиций и любое промедление — риск получить ответный удар.

После того, как экипаж отработает по цели, он незамедлительно меняет позицию. Кроме того, огонь не прекращается ни на секунду, боевую работу по позициям противника ведут и другие боевые машины применяя метод «танковой карусели».

Многие танкисты соединения ЮВО имеют за период выполнения задач в ходе специальной военной операции уже не по одной, а по несколько государственных и ведомственных наград.

Бесшумно, а главное скрытно. Группа снайперов под прикрытием крон деревьев продвигается в сторону позиций ВСУ. Наводчик, стрелок и связист занимают огневую точку — готовы в любую секунду открыть огонь на поражение.

Снайперы работают в непосредственной близости от передовой. От базового лагеря до огневых точек не более полутора километров. В режиме ожидания круглосуточно. Готовы выполнить любую боевую задачу.

Тайно прокрасться в тыл к врагу, вывести из строя технику или устроить засаду. Снайперы морской пехоты тихоокеанского флота знают как одним метким выстрелом испортить планы противнику и при этом остаться незамеченными.