Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды

За две недели Санкт-Петербург прошел путь от рождественских морозов до мартовского дождя. Это побудило разных специалистов к бурной дискуссии.

В Петербурге из-за аномального тепла теперь не только тает лед — из-под земли показались первые ростки свежей зелени. Синоптики успокаивают: природа, конечно, капризничает, но зима — в середине, так что заморозки еще будут. Так сколько продлится оттепель, и как пережить перепады температур? Все выяснил корреспондент «Известий» Павел Проломов.

В первые две недели года Петербург, словно в сказке «Двенадцать месяцев», прошел путь от рождественских морозов до мартовского дождя. И в ближайшее время январская оттепель отступать не намерена.

Синоптики говорят, что всему виной смена северо-атлантического циклона на южный. Формируется он в районе Средиземного моря и через Восточную Европу поднимается к Финскому заливу.

«Петербург и большинство районов Ленинградской области попадает в теплый сектор циклона и очень высокие температуры. Сразу скажу, что ночная температура в Петербурге 19 числа — до плюс трех градусов. Дневная температура до плюс пяти градусов», — рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Такие температуры считаются аномальными, но экстремумы (максимальные значения отклонения от нормы) еще не перекрыты. Зато другой рекорд есть. В понедельник зафиксировали самое низкое за 20 лет атмосферное давление на 16 января. Такие скачки, конечно, сказываются на самочувствии метеозависимых.

«Снижение или повышение атмосферного давления очень оказывает давление на систему организма, выбивая из равновесия гомеостаз организма. Люди ощущают это в виде головных болей, в виде болей в суставах. Люди с нарушениями дыхательной системы имеют бронхоспазмы, приступы удушья», — сообщила кардиолог и терапевт Гуля Шарипова.

Врачи советуют гипертоникам соблюдать диету и спать не меньше шести часов. А про значительные физические нагрузки лучше на время вообще забыть. Рекомендации для гипотоников — крепкий черный сладкий чай.

Аномальная погода «разбудила» фламмулину бархатистоножковую. В народе — зимний опенок.

«Это съедобные грибы. Но, естественно, те грибы, которые растут в городе, не рекомендуются употреблять. Просто потому, что здесь слишком грязно», — предупредила Людмила Калинина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова.

В ботаническом саду к таким погодным фокусам привыкли. Говорят, для Петербурга это даже типично. Древесные растения находятся в покое и без проблем переживут оттепель. А вот угроза для луковичных все же есть.

«Готов уже к цветению весенник зимующий. Практически уже появляются бутоны. Но не факт, что они распустятся, безусловно. Потому что грядущие холода, опять же, могут повредить растениям. Но мы их укроем», — заверила ведущий аграном Ботанического сада Петра Великого Александра Волчанская.

Такие аномалии встречаются все чаще, отмечают экологи. Взять только 2020 год, когда зимы толком и не было. Если для многих животных и птиц в такую погоду выживать гораздо легче, то для человечества в целом — это тревожный звоночек.

«Увы, за такими потеплениями могут приходить и невероятные волны холода. Например, летом. Когда мы их совершенно не ждем и не хотим», — огорчил эколог Алексей Коткин.

Для России такое потепление даже на пользу, утверждают экономисты, опираясь на опыт прошлых лет. Да и платежки за отопление меньше.

«Тут можно перечислять массу факторов, начиная с возможности более серьезного использования Северного морского пути и заканчивая развитием сельского хозяйства», — успокоил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков.

Главное — научить адаптироваться озимые культуры. А человек, как известно, привыкает ко всему. Мокрый снегодождь, порывистый ветер, небольшой гололед под лужами и другие «прелести» петербургской погоды еще не раз «обрадуют» горожан.