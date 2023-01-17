Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО

Эфирная новость 47

Глава Минобороны заслушал доклады военных. Ситуация на фронте непростая, но цели обязательно будут достигнуты.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне специальной военной операции. Министр заслушал доклады подчиненных и наградил лучших бойцов.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Особое внимание Сергей Шойгу обратил на вопросы обеспечения войск, работу тыловых служб и медицинских подразделений.

Тема:
Спецоперация
17 янв
Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
17 янв
Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
17 янв
Украинские войска начали готовиться к обороне в Запорожской области
17 янв
ВСУ уничтожили ракетами ТЦ в Донецке: трое погибли, нескольких спасло чудо
17 янв
The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева
17 янв
Общее дело: Лучшее видео из зоны СВО за день
16 янв
Освобождение Соледара и крах ВСУ: как это было
16 янв
В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении
16 янв
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью
16 янв
«Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.29
0.72 73.83
0.72
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Прямая трансляция прощания с Инной Чуриковой в Москве
10:51
Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды
10:43
Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
10:38
Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
10:35
Американский певец Си Джей Харрис умер в 31-летнем возрасте
10:34
«Мы так ждали»: Клава Кока устроила себе каникулы в Мексике

Сейчас читают

Юмористу Дроботенко понадобилась помощь медиков
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
«У меня антракт»: Прохор Шаляпин ищет женщину для серьезных отношений
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023