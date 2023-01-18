Держим оборону: военкор показал работу морпехов РФ на полях спецоперации

Военнослужащие ВС РФ вооружены крупнокалиберными винтовками и уничтожают врага на больших дистанциях.

В зоне СВО работают снайперы морской пехоты. Они уничтожают врага на больших дистанциях. Бойцы вооружены крупнокалиберными винтовками — могут вести огонь по целям на расстоянии в два километра, в том числе, по легкой бронированной технике, поставленной НАТО киевскому режиму. Экслюзивные кадры работы элитного подразделения морпехов показал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На этот раз в роли маленьких человечков на мониторе коптера, на которых сверху сбрасывают гранаты, оказалась съемочная группа журналиста. Спасло лишь то, что сопровождающие военные вовремя услышали звук беспилотника в небе. Противник сбросил четыре гранаты от АГС (Автоматический гранатомет на станке. — Прим. ред.), значит, работала сразу пара коптеров. Но не попал.

Группа Трушнина побывала на позициях 155-й бригады морской пехоты, которая держит оборону на Угледарском направлении. Как рассказал боец с позывным «Феникс», в этом населенном пункте задача — удержание обороны. Российские войска медленно, но верно продвигаются вперед, уничтожают живую силу и, по возможности, технику противника. Почти у каждого бойца на форме — маленькая игрушка. Талисман. «Феникс» носит на плече «тактического зайчика».

Морпехам на этом участке временно помогает группа тяжелых снайперов, созданная по инициативе командующего Тихоокеанским флотом. Тяжелых, так как вооружены они мощными крупнокалиберными винтовками.

«Мы переходим на сверхдальние дистанции. Я вот, допустим от полутора и дальше перешел. А мои подчиненные перешли на дальности от 1200 метров до полутора километров», — рассказал командир группы тяжелых снайперов, позывной «Ярый».

У «Ярого» именная винтовка — штучный товар. Сделано в России. Точеный патрон натовского калибра 10.4 миллиметра, пять тысяч рублей за штуку. Позволяет бить на два километра и триста метров. Но рекорд «Ярого» пока километр восемьсот. Пару дней назад он попал прямо в гранату на разгрузке боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), и она сдетонировала.

«Выдвигаются сначала наблюдатели-корректировщики, готовят позицию для стрельбы, спустя некоторое время выдвигается группа стрелков, это обычно две-три винтовки тяжелых. Их задача — уничтожить либо смену постов вэсэушников, либо корректировщиков и наблюдателей, операторов БПЛА (Беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.)», — продолжает «Ярый».

По словам командира, на его счету более 100 уничтоженных и подтвержденных целей, сослуживец, снайпер с позывным «Старый», ведет свой счет с февраля, в списке 45 целей. Но, пожалуй, самый результативный из морпехов — это командир противовоздушной батареи. Позывной «Хищник». В качестве талисмана — меховая игрушка на бронежилете. Благодаря ему, авиация противника в этот район старается больше не залетать.

«Подтвержденных целей у меня — два крупных БПЛА, один вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ и три штурмовика Су-25», — сообщил «Хищник».

Несмотря на огромные потери ВСУ, обстановка на этом участке фронта непростая. У противника много беспилотников, благодаря чему они висят в воздухе постоянно, сменяя друг друга. Из-за этого неплохо работает вражеская артиллерия. Но морпехи приспособились, держатся уверенно.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская артиллерия поразила позиции ВСУ в районе Нью-Йорка.