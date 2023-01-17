Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в районе Нью-Йорка — видео

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Игорь Рязов
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Военкор «Известий» показал огонь артиллерии по позициям ВСУ в районе Нью-Йорка

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Националисты столкнулись с нехваткой боеприпасов и высокими потерями среди обученного состава. С каждым днем вести артдуэли им становится все сложнее и сложнее.

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал на видео, как артиллеристы ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в районе поселка Нью-Йорк в ДНР. До 2021 года этот населенный пункт назывался Новгородское.

«Относительно прошлых месяцев сейчас здесь крайне неспокойно — оживились обе стороны. Пока дожидались контакта с военными, постоянно слышали выстрелы. Причем летит тяжелыми. С обеих сторон, судя по всему, фронт оживает, идут какие-то действия. Результат увидим, скорее всего, в ближайшее время», — рассказал Александр Сафиулин.

На снятых им кадрах видно, как артиллеристы подготавливают орудие и боеприпасы к боевой работе. Огонь они будут вести из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20. От начала подготовки орудия до стрельбы проходит всего несколько минут. На той стороне дела намного хуже.

«Руки они (боевики ВСУ — Прим. ред.) не опустили. Но летит, по моим субъективным ощущениям, реже. А главное — менее точно, чем было летом или весной. Я связываю это с тем, что у них потерян обученный состав в большой степени. С боеприпасами проблемы, у них есть другие приоритетные направления — тот же Соледар, Кременная <…> Также износ стволов техники НАТО наступает быстрее, чем нашей российской, советской», — рассказал об обстановке командир батареи с позывным «Злой».

Таким образом, сейчас стороны ведут в районе Нью-Йорка преимущественно артиллерийские дуэли и контрбатарейную борьбу. Однако ситуация в любой момент может быстро измениться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили за сутки более 70 боевиков ВСУ под Красным Лиманом. Днем ранее там же артиллерия и авиация РФ разнесли украинский склад с оружием и техникой.

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