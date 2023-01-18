Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет США и НАТО

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Экс-разведчик Риттер: Украина не понимает отношения к ней США и НАТО

Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет США и НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.de vi

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Тема:
Спецоперация

Незалежная столько выпрашивала у союзников помощи, но получила лишь пустые обещания. Может, пора задуматься?

Украина ошибочно полагает, что США и НАТО питают к ней симпатию и искренне уважают. Правда, в суровой реальности Вашингтону и Североатлантическому альянсу наплевать на украинских националистов и самих украинцев. Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», ― сообщил он.

Бывший разведчик уверен, что западные союзники только делают вид поддержки киевского режима, а действительно необходимых ресурсов до сих пор не отправили. Их личная выгода — почти полное уничтожение Незалежной, потому что это может негативно отразиться на России.

Запад только поверхностно заинтересован в дружбе с Киевом, но в реальности ни за что не включит Украину в свой состав, ведь экономика этой страны уже не функционирует.

«Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, который их во все это втянул и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо», ― сказал эксперт.

То, что у «коллективного Запада» есть свои интересы в украинском конфликте, это уже не секрет. Ранее 5-tv.ru сообщал о «тайном плане» США в отношении России.

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