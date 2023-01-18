Любимая история: российский командир рассказал, как окружил восемь танков ВСУ шестью

Российские военные разгромили укрепления нацистских боевиков на правом берегу Днепра. Серию мощных ударов по противнику, который находился на значительном расстоянии от наших позиций, нанесли танки Т-72. Эти машины незаменимы в бою, они справляются даже с превосходящими силами ВСУ и техникой.

Именно танковые экипажи часто заставляют боевиков отступать. Во многом благодаря отваге наших военных. С ними встретился военкор «Известий» Роман Польшаков.

Вспоминая, как вместе с экипажем, отбил атаку противника, командир танка Магомедали Акаев говорит — просто выполнял свою работу. Неонацисты большой группой хотели прорваться в тыл. Их увидели, разбили и заставили бежать.

«Одним танком. Чтобы не пропустить их, уничтожили бронетехнику и до 20 человек живой силы противника. Потом удерживали позицию, пока не прибыло подкрепление. У них тяжелой техники не было. Только БМП. Для танка — БМП это ничего», — рассказал военнослужащий.

Бой шел примерно пять минут. Пришлось сделать около 15 выстрелов. За то, что боевики ВСУ не смогли прорвать оборону, Магомедали Акаев был награжден Медалью за Отвагу. И особо он, говорит, благодарен своему экипажу.

«Понимаем друг друга с полуслова. Не первый день здесь, привыкаешь ко всему. За это время уже научились понимать друг друга с полуслова. Работаем», — поделился мужчина.

Его награда говорит сама за себя, уверены родственники Магомедали. По их словам, он всегда был мужественным и добрым. А армия стала его вторым домом — служит Родине уже 16 лет.

«Он раньше ничего не говорил, мечтал ли о военной службе. Служил два года в морском флоте. Вернулся, через месяц по контракту пошел работать. Он другую работу не хотел. Конечно, кто-нибудь должен защищать Родину и свою семью. Мы ждем, когда с победой вернется домой — живым и здоровым», — рассказала мама танкиста Патимат Акаева.

Сейчас его экипаж в активной обороне. Охраняют рубежи Южного сектора СВО. Машины замаскированы — на позициях несут боевое дежурство. 90% личного состава этой танковой роты, которая выполняет задачи на Запорожском направлении, награждены госнаградами: Медалями за Отвагу, Орденами Мужества, и Медалями за заслуги перед Отечеством.

Командир взвода Муса Хамов — тоже с медалью. Боев, говорит, было много: работали прямой наводкой, прорывали блокпосты, залитые бетоном, уничтожали опорники. Но самое приятное его воспоминание — когда захватили восемь танков противника.

«Мы их согнали, окружили. У нас танков шесть было. Два взвода действовали справа и слева от дороги. Мы их окружили, они бросили технику и убежали. Некоторых мы потом через сутки поймали», — вспомнил Муса Хамов.

Танкисты взаимодействуют и с пехотой, и с артиллерией. Их помощь при активной обороне — бесценна. Непроходимые рубежи — в том числе и их заслуга. Но все они ждут приказа и надеются скоро идти вперед.