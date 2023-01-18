Любимая история: российский командир рассказал, как окружил восемь танков ВСУ шестью

Эфирная новость 107

Украинские боевики не ожидали хитрого маневра танкистов ВС РФ. Когда поняли, что оказались в ловушке, бросили технику и сбежали. Поймали их на следующий день.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные разгромили укрепления нацистских боевиков на правом берегу Днепра. Серию мощных ударов по противнику, который находился на значительном расстоянии от наших позиций, нанесли танки Т-72. Эти машины незаменимы в бою, они справляются даже с превосходящими силами ВСУ и техникой.

Именно танковые экипажи часто заставляют боевиков отступать. Во многом благодаря отваге наших военных. С ними встретился военкор «Известий» Роман Польшаков.

Вспоминая, как вместе с экипажем, отбил атаку противника, командир танка Магомедали Акаев говорит — просто выполнял свою работу. Неонацисты большой группой хотели прорваться в тыл. Их увидели, разбили и заставили бежать.

«Одним танком. Чтобы не пропустить их, уничтожили бронетехнику и до 20 человек живой силы противника. Потом удерживали позицию, пока не прибыло подкрепление. У них тяжелой техники не было. Только БМП. Для танка — БМП это ничего», — рассказал военнослужащий.

Бой шел примерно пять минут. Пришлось сделать около 15 выстрелов. За то, что боевики ВСУ не смогли прорвать оборону, Магомедали Акаев был награжден Медалью за Отвагу. И особо он, говорит, благодарен своему экипажу.

«Понимаем друг друга с полуслова. Не первый день здесь, привыкаешь ко всему. За это время уже научились понимать друг друга с полуслова. Работаем», — поделился мужчина.

Его награда говорит сама за себя, уверены родственники Магомедали. По их словам, он всегда был мужественным и добрым. А армия стала его вторым домом — служит Родине уже 16 лет.

«Он раньше ничего не говорил, мечтал ли о военной службе. Служил два года в морском флоте. Вернулся, через месяц по контракту пошел работать. Он другую работу не хотел. Конечно, кто-нибудь должен защищать Родину и свою семью. Мы ждем, когда с победой вернется домой — живым и здоровым», — рассказала мама танкиста Патимат Акаева.

Сейчас его экипаж в активной обороне. Охраняют рубежи Южного сектора СВО. Машины замаскированы — на позициях несут боевое дежурство. 90% личного состава этой танковой роты, которая выполняет задачи на Запорожском направлении, награждены госнаградами: Медалями за Отвагу, Орденами Мужества, и Медалями за заслуги перед Отечеством.

Командир взвода Муса Хамов — тоже с медалью. Боев, говорит, было много: работали прямой наводкой, прорывали блокпосты, залитые бетоном, уничтожали опорники. Но самое приятное его воспоминание — когда захватили восемь танков противника.

«Мы их согнали, окружили. У нас танков шесть было. Два взвода действовали справа и слева от дороги. Мы их окружили, они бросили технику и убежали. Некоторых мы потом через сутки поймали», — вспомнил Муса Хамов.

Танкисты взаимодействуют и с пехотой, и с артиллерией. Их помощь при активной обороне — бесценна. Непроходимые рубежи — в том числе и их заслуга. Но все они ждут приказа и надеются скоро идти вперед.

Тема:
Спецоперация
18 янв
Монеточка «подешевела»: депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу
18 янв
Слабое сравнение: чем похожи и чем отличаются конфликты на Украине и в Афганистане
18 янв
«Это неизбежно»: Владимир Путин назвал три условия победы России в СВО
18 янв
Певец SHAMAN рассказал, как записал песню «Мы» вместе с жителями Донбасса
18 янв
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
18 янв
Россия намерена прекратить бесчинства киевского режима в Донбассе
18 янв
Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
18 янв
В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»
18 янв
Российские войска сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Яблоновки в ДНР
18 янв
Армия России сорвала попытки ВСУ атаковать города ДНР
+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
Карьера может закончиться: чем опасна мерцательная аритмия для спортсменов
20:16
Особый сигнал: что делать при нападении бездомной собаки
20:01
Любимая история: российский командир рассказал, как окружил восемь танков ВСУ шестью
19:50
Монеточка «подешевела»: депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу
19:46
Отмывают деньги? Кто может быть причастен к гибели главы МВД Украины
19:40
Правительство РФ не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023