Вокруг Артемовска смыкаются клещи: освобождена Клещеевка в ДНР

Эфирная новость 97

Российские бойцы заняли Клещеевку в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Российские бойцы значительно продвинулись на Артемовском направлении и взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР.

Это стратегически важный объект, открывающий дорогу на Артемовск. Там ВСУ сосредоточили большие силы и ведут ожесточенные бои.

Тема:
Спецоперация
19 янв
Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку
19 янв
«Просит хозяев»: Зеленского осадили за требование оружия для захвата Крыма
19 янв
Российский штурмовой отряд отбил поселок у ВСУ: видео с передовой
19 янв
«У нас есть слабое место»: Зеленский сделал неожиданное признание
19 янв
Неотвратимая дипломатия: в Польше спрогнозировали финал конфликта на Украине
19 янв
«Танковый рай»: почему судьба Украины зависит от встречи «Рамштайн-8»
19 янв
Главное — имидж: почему Запад отказывает Украине в поставке танков
19 янв
Соледар временно включили в зону ответственности администрации Шахтерска
19 янв
ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении
19 янв
Приемный отец Дани Милохина призвал не приравнивать артиста к предателям Родины
+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:42
Новые горизонты: как в России развивают ракетно-космическую отрасль
20:33
Грозит пять лет: Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение
20:22
Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку
20:10
«Это моя родина»: Анфиса Чехова ответила на вопрос об эмиграции в США
19:58
От кратера метеорита до высоких гор: по всей России отметили Крещение
19:41
Пульс жизни: каким журналистом была экс-руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023