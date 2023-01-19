Вокруг Артемовска смыкаются клещи: освобождена Клещеевка в ДНР
Российские бойцы заняли Клещеевку в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.
Российские бойцы значительно продвинулись на Артемовском направлении и взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР.
Это стратегически важный объект, открывающий дорогу на Артемовск. Там ВСУ сосредоточили большие силы и ведут ожесточенные бои.
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