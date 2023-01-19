Вокруг Артемовска смыкаются клещи: освобождена Клещеевка в ДНР

Вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Российские бойцы значительно продвинулись на Артемовском направлении и взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР.

Это стратегически важный объект, открывающий дорогу на Артемовск. Там ВСУ сосредоточили большие силы и ведут ожесточенные бои.