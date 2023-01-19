Российский штурмовой отряд отбил поселок у ВСУ: видео с передовой

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Военкор «Известий» показал, как российский штурмовой отряд отбил поселок у ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военкор «Известий» Денис Кулага отправился на передовую с разведчиками легендарного батальона «Призрак».

Одна из горячих точек сейчас — окрестности поселка Спорное в ЛНР. Там атакует противника знаменитый батальон «Призрак», сформированный из ополченцев Донбасса. Еще один упреп-район ВСУ защитникам Луганска удалось захватить быстро и без потерь. Военкор «Известий» Денис Кулага стал свидетелем успешного штурма.

По периметру раздаются звуки бесконечных разрывов. Разведчики получают добро на проход к фронтовой линии. Бойцы легендарного батальона «Призрак» выводят группу к расчетам беспилотника.

Особенности передвижения по этой местности: небольшая колонна растягивается на несколько метров, чтобы не быть удобной мишенью для артиллерии и минометчиков ВСУ. Таким образом надо пройти почти километр.

Один из самых неудобных участков фронта — окрестности поселка Спорное. Сам населенный пункт расположен в низменности. Лобовой штурм предполагает большие потери. Здесь либо брать количеством, либо качественно выбивать каждый укрепрайон.

«Еще летом здесь стояли наши. Мы на Спорном были. То есть, потом контратака, нас немножко подвинули. Сейчас пытаемся вернуться на те рубежи», — говорит боец батальона «Призрак».

Падет оборона Спорного — откроется путь к Северску, что позволит отодвинуть силы ВСУ от Кременной и даст возможность приступить к главному штурму на этом направлении — городов Славянска и Краматорска.

Оператор дрона наводится на один из основных опорников перед Спорным. В окопах сидят солдаты ВСУ. По уже известным координатам начинает методичную работу российская артиллерия.

Артиллерийская подготовка длится больше часа. У дороги собирается наша штурмовая группа, готовая по первому сигналу зайти в окопы противника. Гранатометчик наносит оглушительный удар. Противник в растерянности. Пока одни выводят раненных украинских силовиков, другие пытаются держать оборону.

Украинские военные находятся под плотным огнем российских штурмовиков. Трое наших стрелков как выяснилось противостоят десятерым военным ВСУ. Но противник, имея численное преимущество, не принимает бой, а спешно покидает окопы — бегут к другой укрепленной позиции. Но там их уже поджидают наши артиллерийские снаряды.

Российские военные ликуют — укрепленный опорник ВСУ удалось захватить, что называется, с наскока и без потерь.

«Передаю привет всем родным и близким, всем, кто меня знает. Город Луганск, Каменнобродский район. Все будет хорошо. Давайте! Штурмовая бригада», — говорит боец.

И только после можно подойти ближе к линии соприкосновения. Там очередные позиции ВСУ, которые заняли защитники Луганска. Видно, противники окапывались. Лежат вещи, а с другой стороны тело бойца ВСУ и его снаряжение. В принципе, такая картина по всей лесополосе в этом районе. Погибшие военные Украины и брошенный боекомплект встречаются почти у каждого окопа. Но долго работать здесь не удается. После успешного штурма российские военные готовятся отразить возможную контратаку.

Тема:
Спецоперация
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