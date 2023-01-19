Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — сказал он.

Также Рогов добавил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.

До этого стало известно, что подразделения российской армии перешли в локальное наступление в районе города Орехова Запорожской области. В частности, российским войскам удалось немного сдвинуть линию фронта. Благодаря этому украинские боевики были загнаны на запасные рубежи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска перешли в наступление в районе запорожского города Орехова.