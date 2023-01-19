Журналисты МИЦ «Известия» получили награды от Минобороны и Росгвардии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62

В ведомстве поблагодарили представителей СМИ за огромный труд.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны и Росгвардия наградили журналистов МИЦ «Известия» медалями за проделанную работу. Награды «За укрепление боевого содружества» удостоился оператор РЕН ТВ Андрей Макаренко, «Участник специальной военной операции» — корреспондент Мультимедийного информационного центра «Известия» Даниил Левин. Награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января.

Помимо этого, награды лично от заместителя главы Минобороны Николая Панкова получили и другие журналисты: медали «За укрепление боевого содружества» — операторы Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов, «России-1» Станислав Еловский, RT Александр Жуков и фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Илья Питалев. Медалей «Константин Симонов» удостоены продюсер новостной редакции «России-24» Дмитрий Евдокимов, операторы телеканалов «ТВ Центр» Николай Карбанов и «Звезда» Андрей Подгорнов.

Панков поздравил с профессиональным праздником журналистов и поблагодарил за объективность, беспристрастность, мужество и преданность своему занятию.

«Именно вам приходится быть в гуще главных событий спецоперации, бок о бок с нашими военнослужащими. Работа, в которой личная ответственность за полноту, объективность информации — главная составляющая вашей профессии», — сказал Панков.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко наградил десантников, отличившихся в боевых операциях в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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