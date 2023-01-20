«Продвигаемся»: военкор показал удары «Градами» по укреплениям ВСУ в Марьинке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 128

Военкор «Известий» Сафиулин показал работу РСЗО «Градами» по укреплениям ВСУ в Марьинке

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Спецоперация

Украинские боевики из последних сил стараются достаточно быстро отвечать бойцам на удары. Но российский военный отметил — они все цели поражают и успешно выполняют поставленные задачи.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал, как обстоят дела в районе Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Там одна из самых горячих точек. Журналист побывал на позициях артиллеристов пятой гвардейской бригады 1-го армейского корпуса и пообщался с бойцами.

По словам наводчика БМ-21 «Град» с позывным «Рыча», они поражают все цели и продвигаются вперед. В день его расчет отрабатывает пять целей. Боевики изо всех сил продолжают бороться, они отвечают достаточно быстро на удары, в течение двух-трех минут. Поэтому ситуация все еще остается напряженная.

«Марьинское направление. Обычно все поражаем цели. И пехота укрытая, и бывает, контрбатарейно работаем. Цели разные всегда. Продвигаемся», — отметил «Рыча».

К слову, на днях врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Марьинке продолжается зачистка, ВСУ перебрасывают туда дополнительные резервы, чтобы удерживаться в частном секторе и на ряде промышленных предприятий, однако ВС РФ продвигаются. Вместе с тем при окончательном взятии Марьинки откроется дорога на другой пригород Донецка — Красногоровку, оттуда украинские войска продолжают обстреливать столицу республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ помогли войскам РФ взять Соледар.

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