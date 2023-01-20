«На нас смотрят»: в украинском конфликте наступает переломный момент

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 169

Глава Пентагона Ллойд Остин: в конфликте на Украине наступает переломный момент

«На нас смотрят»: в украинском конфликте наступает переломный момент

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emmanuele Contini

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Поставки оружия Киеву со стороны западных союзников только усугубляют ситуацию для самой Незалежной.

Конфликт на Украине начинает набирать новые обороты. По словам министра обороны США Ллойда Остина, в украинском кризисе настал «переломный момент». Об этом он сказал перед встречей контактной группы по поддержке киевского режима на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. Трансляция встречи велась на сайте Пентагона.

«Это переломный момент… Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил Остин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе встречи на базе «Рамштайн» западные государства придут к решению об усилении помощи Украине и начнут поставлять ей тяжелые вооружения.

Стоит отметить, что по словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, в случае продолжения поставок вооружений Киеву со стороны «коллективного Запада», будут весьма плачевные последствия «со знаком минус» для Незалежной. Представитель Кремля отметил, что помощь киевскому режиму ничего не поменяет на Украине, а только добавит новых проблем этой стране и украинцам.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент подчеркивал, что боевики Незалежной возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Способ урегулировать конфликт путем дипломатии не сработал по вине Киева, поэтому Москва решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Германия не смогли договориться о передаче танков Украине.

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