Зароется сама: военкор показал «фишку» отечественной гаубицы «Мста-Б»

Военкор Трушнин показал секрет первого выстрела из гаубицы «Мста-Б»
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Российская артиллерия доказала свою эффективность на поле боя: она громит позиции ВСУ быстро и точно.
ВС РФ продолжают занимать новые рубежи во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как ведется огонь из гаубиц «Мста-Б», показал военкор «Известий» Валентин Трушнин.
Гаубица «Мста-Б», разработанная под руководством советского изобретателя Георгия Сергеева, считается наиболее эффективным орудием полевой артиллерии. Она успешно использовалась в Советской Армии, а теперь и в российской.
Находясь на передовой, военкор Валентин Трушин показал одну из особенностей гаубицы. После смены позиции и установки на новой точке ее сошки могут сами закапываться в землю. Для этого артиллеристы проводят первый выстрел.
«Сейчас будут делать первый выстрел со шнура, чтобы она закопалась в землю и хорошо уперлась», — пояснил военкор.
После того, как прозвучал залп, сошки гаубицы оказались в земле. Это значит, что «Мста-Б» заняла устойчивую позицию и готова к дальнейшей работе. При этом многие эксперты называют ее «гаубицей-снайпером», поскольку отечественная «Мста-Б» отличается от зарубежных аналогов феноменальной точностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска стерли в пыль американскую САУ Paladin в контрбатарейной борьбе на херсонском направлении.
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