Природа покажет характер: ученые предрекли климатические катастрофы в 2023 году

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 590

Ученые предупредили о засухе и дефиците воды в 2023 году

Природа покажет характер: ученые предрекли климатические катастрофы в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Погода

Природные аномалии ожидаются и на значительной территории России.

Большие климатические потрясения ждут планету в 2023 году — об этом человечество предупредили иностранные ученые, обнародовавшие доклад Международного консорциума по мониторингу водной среды на официальном сайте.

По их мнению, природа покажет характер уже весной и летом. Человечеству следует готовиться к внезапных засухам, волнам тепла и даже нехватке воды. Удары, в частности, могут прийтись на Западную часть России. И все из-за глобального потепления, которое сказывается на круговороте воды в природе.

«Осадки, выпавшие во второй половине 2022 года, были необычно низкими над Великими равнинами Канады и США, большей части Южной Америки, западной части России, Монголии и большей части Китая. Влажность почвы также была ниже средней в этих же регионах, за исключением восточного Китая. Озерные запасы были необычно низкими или, по крайней мере, намного ниже среднего в бассейне реки Урал, в некоторых частях Монголии, вдоль тихоокеанского побережья Аляски и Канады, на Атлантическом побережье США и в конусе Южной Америки. Таким образом, в этих регионах, по-видимому, существует риск развития или усиления засухи и нехватки воды в 2023 году», — говорится в докладе.

А вот в Пакистане, Индии, юго-восточной Азии и Индонезии, если верить ученым, засуха в этом году не грозит. По крайней мере, в течение нескольких месяцев. Также на этот счет можно не волноваться жителям южной Африки, восточной Австралии, восточной Бразилии и Гайан. Однако всем перечисленным территориям представляют угрозу наводнения, оползни и другие природные катаклизмы. Они неизбежны, если на них придется большое количество осадков.

«Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся. Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах. Таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане — и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут», — полагает ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при Австралийском национальном университете.

Между тем, ученые не исключают, что после перемены климатического цикла, погода все-таки придет в норму: ураганы и наводнения прекратятся, а в засушливые регионы придут влажные воздушные массы.

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