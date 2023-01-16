Синоптик назвал дату возвращения сильных морозов в центральные регионы России

Перед похолоданием столицу накроют дожди и мокрый снег.

В Московскую область к концу недели вернется морозная погода. Прогнозом на ближайшие дни с ТАСС поделился синоптик Александр Синенков.

По его словам, холода усилятся уже с 22 января. До того момента температура воздуха будет повышаться — в среду ожидается до двух градусов выше ноля, в пятницу прогнозируют до трех градусов выше ноля. Также Синенков пообещал дожди с мокрым снегом до конца недели.

Резкое похолодание после оттепели начнется с субботы.

«Температура понизится до нуля градусов в субботу и до −3…−4 градусов в дневные часы в воскресенье, по ночам до −5…−6 градусов», — сообщил Синенков агентству.

Днем ранее синоптик Евгений Тишковец говорил, что в течение недели в Москве и регионе ожидается оттепель и до четырех градусов выше ноля.

Также по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильная оттепель начнется во вторник. Он отметил, что погода будет некомфортная из-за сильного ветра и дождя.

Погода на Крещение в этом году (19 января) в столице будет самой теплой за последние 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Петербурге ожидается ледяной дождь.