Синоптик назвал дату возвращения сильных морозов в центральные регионы России
К концу недели в Москву вновь придут сильные морозы
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перед похолоданием столицу накроют дожди и мокрый снег.
В Московскую область к концу недели вернется морозная погода. Прогнозом на ближайшие дни с ТАСС поделился синоптик Александр Синенков.
По его словам, холода усилятся уже с 22 января. До того момента температура воздуха будет повышаться — в среду ожидается до двух градусов выше ноля, в пятницу прогнозируют до трех градусов выше ноля. Также Синенков пообещал дожди с мокрым снегом до конца недели.
Резкое похолодание после оттепели начнется с субботы.
«Температура понизится до нуля градусов в субботу и до −3…−4 градусов в дневные часы в воскресенье, по ночам до −5…−6 градусов», — сообщил Синенков агентству.
Днем ранее синоптик Евгений Тишковец говорил, что в течение недели в Москве и регионе ожидается оттепель и до четырех градусов выше ноля.
Также по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильная оттепель начнется во вторник. Он отметил, что погода будет некомфортная из-за сильного ветра и дождя.
Погода на Крещение в этом году (19 января) в столице будет самой теплой за последние 15 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Петербурге ожидается ледяной дождь.
- 15 янв
- Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
- 14 янв
- «Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
- 14 янв
- Зима, холода: врач развеяла самый распространенный миф о гриппе
- 12 янв
- Анисья Желудочница: почему 12 января нельзя солить еду
- 12 янв
- Снегопад вызвал в Дагестане транспортный коллапс и радость у жителей
- 11 янв
- В Москве и Петербурге ожидается ледяной дождь
- 10 янв
- С риском для жизни в аномальные морозы россияне экономят на такси и идут пешком
- 10 янв
- На регионы России обрушились мощные снегопады
- 9 янв
- Смена сезонов: Красноярский край встретил январь небывалой грозой
- 9 янв
- Большую часть России взбудоражил арктический холод
Читайте также
80%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?