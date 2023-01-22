Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 097

Накануне была информация об уничтожении российской армией наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра.

Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

Минометный расчет в 120 миллиметров и радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили российские артиллеристы в Херсонской области. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе операции также ликвидировано восемь украинских боевиков, а еще девять ранено.

Накануне была информация об уничтожении российской армией наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном. Также в середине января сообщалось об уничтожении российскими танкистами позиций националистов в Запорожской области.

В начале текущего месяца армия России поразила украинскую военную часть в зоне проведения спецоперации при помощи самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Снаряды разрушили бетонные укрепления военного объекта, а также уничтожили живую силу врага.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от радикалов. Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.

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