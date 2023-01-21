Синоптик Тишковец: «Весна может прийти раньше положенных сроков»

|
Полина Долгова
Полина Долгова 74

Синоптик Тишковец допустил наступление ранней весны в Москве

Синоптик Тишковец: «Весна может прийти раньше положенных сроков»

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Таких сильных морозов, как на Рождество, уже не будет в Москве.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что таких сильных морозов, как на Рождество, уже не будет и близится весна. Об этом синоптик сообщил в эфире радио KP.RU.

«И хотя морозы будут возвращаться, но в таком очень смягченном состоянии. По моим оценкам, в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на два-три градуса. В марте тоже примерно будет на два-три градуса теплее нормы», — отметил эксперт.

Иностранные ученые, которые обнародовали доклад Международного консорциума по мониторингу водной среды предупреждают, что большие климатические потрясения ждут планету в 2023 году.

По их мнению, природа покажет характер уже весной и летом, поэтому человечеству следует готовиться к внезапным засухам, волнам тепла и даже нехватке воды. А все это из-за глобального потепления, которое сказывается на круговороте воды в природе.

Скользкие танцы: какие опасности есть у скрытых травм после падения на льду

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий. В Петербурге произошел двойной погодный рекорд. Сначала воздух прогрелся до +5° впервые за всю историю наблюдений, но при этом, второй аномалией стало: осадки количеством 10 с лишним миллиметров снега с дождем.

Тема:
Погода
21 янв
Природа покажет характер: ученые предрекли климатические катастрофы в 2023 году
20 янв
Жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий
20 янв
Скользкие танцы: какие опасности есть у скрытых травм после падения на льду
20 янв
Синоптики предупредили москвичей о январских грозах и ледяных дождях
19 янв
В Заполярье из-за таяния льда отменяют крещенские купания
18 янв
Крещенские морозы отменяются: в Москве и Петербурге будет мартовская погода
17 янв
Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды
17 янв
Экстремальная погода в России: от Якутии до Краснодара
16 янв
В Приморье на АЗС замерзает солярка
16 янв
Синоптик назвал дату возвращения сильных морозов в центральные регионы России
-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

18:41
Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице
18:29
Синоптик Тишковец: «Весна может прийти раньше положенных сроков»
18:16
Странный предмет нашли на могиле Чуриковой после похорон
18:05
Отношения на паузе и больше отдыха: таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января
17:52
Российская армия освободила поселок Двуречье в ДНР
17:44
«Ждала от него подвоха»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

Сейчас читают

Извращенное удовольствие: почему женщины живут с домашними истязателями
Фантазия сгубила: два потолка цен на нефтепродукты из России убьют нефтедоллары
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023