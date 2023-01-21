Синоптик Тишковец: «Весна может прийти раньше положенных сроков»
Синоптик Тишковец допустил наступление ранней весны в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
Таких сильных морозов, как на Рождество, уже не будет в Москве.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что таких сильных морозов, как на Рождество, уже не будет и близится весна. Об этом синоптик сообщил в эфире радио KP.RU.
«И хотя морозы будут возвращаться, но в таком очень смягченном состоянии. По моим оценкам, в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на два-три градуса. В марте тоже примерно будет на два-три градуса теплее нормы», — отметил эксперт.
Иностранные ученые, которые обнародовали доклад Международного консорциума по мониторингу водной среды предупреждают, что большие климатические потрясения ждут планету в 2023 году.
По их мнению, природа покажет характер уже весной и летом, поэтому человечеству следует готовиться к внезапным засухам, волнам тепла и даже нехватке воды. А все это из-за глобального потепления, которое сказывается на круговороте воды в природе.
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