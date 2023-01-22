Армия России заняла наиболее выгодные позиции на запорожском направлении

Российская армия заняла наиболее выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и один пикап», — сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он рассказал, что в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики силами российской армии уничтожены две гаубицы Д-20.

Кроме того, уничтожены гаубицы Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.

Вооруженным силам РФ также удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшийся в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ наступают в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожье.