Армия России заняла наиболее выгодные позиции на запорожском направлении
Как сообщили в Минобороны РФ, потери противника на этих участках составили до 85 военнослужащих.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Российская армия заняла наиболее выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и один пикап», — сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также он рассказал, что в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики силами российской армии уничтожены две гаубицы Д-20.
Кроме того, уничтожены гаубицы Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.
Вооруженным силам РФ также удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшийся в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ наступают в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожье.
- 22 янв
- Наемница ВСУ пригрозила «сжечь дотла» украинскую армию скандальными данными
- 22 янв
- Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
- 22 янв
- Экс-помощник Рейгана заявил о мобилизации в Польше и предрек уничтожение Украины
- 22 янв
- В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
- 22 янв
- Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем
- 22 янв
- От бессилия: Зеленского и ВСУ уличили в желании уничтожить промышленность Запорожья
- 22 янв
- Расторгуев: SHAMAN создал гимн СВО России на передовой
- 22 янв
- Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
- 22 янв
- Российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову — эксклюзивные кадры с передовой
- 22 янв
- День сурка: Европа может ввести десятый пакет санкций против России
Читайте также
86%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?