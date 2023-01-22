«Я же не мог…»: почему Алдонин бросил Началову и можно ли было спасти отношения

|
Полина Долгова
Полина Долгова 48

Алдонин бросил Началову из-за страсти к большому футболу

«Я же не мог…»: почему Алдонин бросил Началову и можно ли было спасти отношения

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Юлия Началова

После скоропостижной смерти певицы спортсмен не оставил общего ребенка, а напротив, начал активно заниматься ее воспитанием.

Российский футболист, полузащитник Евгений Алдонин известен не только как спортсмен и двукратный чемпион России, но и как бывший муж Юлии Началовой. В новой статье издания StarHit.ru ко дню рождения Алдонина вспоминают яркую пару и говорят о причинах, почему они не смогли быть вместе.

Несмотря на то, что в начале отношений у Началовой горели глаза, и она говорила, что абсолютно счастлива, брак закончился разводом. Не так хорошо оказалось жить со спортсменом, пропадающим все время на сборах и тренировках. Певица все чаще стала заниматься творчеством, улетала в США, трудилась над написанием альбома и не могла сопровождать мужа по пятам.

«Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты. Мы все больше отдалялись, перестали идти навстречу друг другу», — делился Алдонин в 2011 году, когда прозвучала новость о разводе.

После развода пара сохраняла дружеские отношения, воспитывали общую дочь и после скоропостижной смерти Юлии спортсмен не бросил ребенка.

Читайте также

Неожиданно: дочь Началовой теперь с любовью обнимает трехлетнего ребенка

Примерно то же самое говорила и сама Юлия, опровергая слухи о «третьем лишним» и жалуясь на постоянные проблемы со встречами. Также в студии Бориса Корчевникова Началова рассказала, что фотографии с хоккеистом Александром Фроловым, которые попали в социальные еще до развода, ничего не означали и только через полгода после расторжения брака они начали встречаться с Александром.

«Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Юлия в интервью Корчевникову.

Ранее 5-tv.ru писал о звездах, которые стали жертвами заражения крови.

Тема:
Юлия Началова
23 дек
Неожиданно: дочь Началовой теперь с любовью обнимает трехлетнего ребенка
4 дек
Дочь Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу
2 дек
«Одно лицо»: обнаружено изумительное сходство дочери и «сестрички» Началовой
16 нояб
Дочь покойной Юлии Началовой рассказала, как пережила смерть мамы
28 окт
Можно было спасти: Юлию Началову предупреждали о скорой смерти три раза
22 окт
«Несколько раз повторяли»: Газманов рассказал, почему расстался с Началовой
20 авг
«Сестричка» Началовой рассказала о жуткой находке, которая предвещает смерть
6 июл
В самом расцвете сил: Звезды, которые умерли до 50 лет
4 июл
Кушанашвили счел смерть Шатунова большей трагедией, чем уход Фриске и Началовой
23 июн
От этого не умирают: что на самом деле сгубило Пьера Нарцисса и Юлию Началову
-3° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Я краснею, я бледнею: как ведут себя влюбленные знаки зодиака

Последние новости

22:25
«Сам не проявляется»: Анита Цой объяснила, почему не общается с младшим братом
22:13
Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции
22:01
«Я же не мог…»: почему Алдонин бросил Началову и можно ли было спасти отношения
21:48
Я краснею, я бледнею: как ведут себя влюбленные знаки зодиака
21:36
Врач перечислила 5 основных причин постоянного озноба
21:24
Бейонсе получила $35 млн за выступление на секретном концерте в Дубае: как это было

Сейчас читают

Нэнси Пелоси вызвала священников для проведения обряда экзорцизма
Сломавшая позвоночник Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после операции
Снайперы раскрыли свои секреты после тренировки в зоне СВО — эксклюзивное видео
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023