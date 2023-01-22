«Я же не мог…»: почему Алдонин бросил Началову и можно ли было спасти отношения
Алдонин бросил Началову из-за страсти к большому футболу
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
После скоропостижной смерти певицы спортсмен не оставил общего ребенка, а напротив, начал активно заниматься ее воспитанием.
Российский футболист, полузащитник Евгений Алдонин известен не только как спортсмен и двукратный чемпион России, но и как бывший муж Юлии Началовой. В новой статье издания StarHit.ru ко дню рождения Алдонина вспоминают яркую пару и говорят о причинах, почему они не смогли быть вместе.
Несмотря на то, что в начале отношений у Началовой горели глаза, и она говорила, что абсолютно счастлива, брак закончился разводом. Не так хорошо оказалось жить со спортсменом, пропадающим все время на сборах и тренировках. Певица все чаще стала заниматься творчеством, улетала в США, трудилась над написанием альбома и не могла сопровождать мужа по пятам.
«Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты. Мы все больше отдалялись, перестали идти навстречу друг другу», — делился Алдонин в 2011 году, когда прозвучала новость о разводе.
После развода пара сохраняла дружеские отношения, воспитывали общую дочь и после скоропостижной смерти Юлии спортсмен не бросил ребенка.
Примерно то же самое говорила и сама Юлия, опровергая слухи о «третьем лишним» и жалуясь на постоянные проблемы со встречами. Также в студии Бориса Корчевникова Началова рассказала, что фотографии с хоккеистом Александром Фроловым, которые попали в социальные еще до развода, ничего не означали и только через полгода после расторжения брака они начали встречаться с Александром.
«Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Юлия в интервью Корчевникову.
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