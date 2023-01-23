ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска
Телеканал Sky News показал кадры с танками и бронетехникой, спрятанных во дворах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas; 5-tv.ru
ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска.
Об этом сообщил британский телеканал Sky News. В эфире показали кадры с танками и бронетранспортерами, которые спрятаны среди домов во дворах.
Журналист отметил, что по информации украинских военных, российские войска сейчас находятся на окраине Артемовска и вскоре могут прорвать оборону города.
Напомню, в августе прошлого года правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники возле школ и больниц. После этого глава украинского бюро этой организации ушла в отставку.
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