ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска

Эфирная новость 14

Телеканал Sky News показал кадры с танками и бронетехникой, спрятанных во дворах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ размещают боевую технику в жилых кварталах Артемовска.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News. В эфире показали кадры с танками и бронетранспортерами, которые спрятаны среди домов во дворах.

Журналист отметил, что по информации украинских военных, российские войска сейчас находятся на окраине Артемовска и вскоре могут прорвать оборону города.

Напомню, в августе прошлого года правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники возле школ и больниц. После этого глава украинского бюро этой организации ушла в отставку.

Тема:
Спецоперация
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