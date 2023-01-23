Украинские военные с помощью спецсредств подавляют связь в ЛНР

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Рита Миронова
Рита Миронова 13

Марочко: Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Украинские военные с помощью спецсредств подавляют связь в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

По этой причине в Кременной погиб годовалый ребенок и получили ранения четыре местных жителя.

Украинские военнослужащие используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления связи в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», — написал Марочко.

Он также отметил, что из-за этого в результате обстрела четыре человека получили ранения. Также погибла годовалая девочка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку в Херсонской области. При обстреле погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу с взрывной травмой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР раскрыли число раненых боевиков ВСУ за четыре дня.

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