Запад уже не может помогать Незалежной как раньше. Что будет, когда Москва и Киев останутся один на один?

Текущий год, а особенно ближайшее время, могут определить будущее Украины и всего мира в целом. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, это может стать важнейшим временем для конфликта, поэтому Западу необходимо поставлять как можно больше помощи Киеву.

«То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, <…> определит наше будущее», — заявил он в беседе с испанской газетой El Mundo.

К слову, чуть больше недели назад бывший офицер американской разведки Скотт Риттер объяснил, что 2023 год не сулит ничем хорошим для украинской стороны. Он уверен, что западные союзники уже не могут поставлять оружие в том же масштабе, что раньше. Тем более, та техника, которая оказалась в руках украинских националистов — уничтожена.

Стоит отметить, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о наступлении «переломного момента» на Украине. По его мнению, пора «копнуть глубже», поэтому нельзя останавливать поддержку Киева.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ни раз заявлял, что усиление помощи киевскому режиму только отдаляет завершение конфликта. Если Запад продолжит несмотря ни на что помогать Незалежной, то для нее наступят последствия «со знаком минус».

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