Настоящий «Прорыв»: как действуют новейшие танки Т-90М на передовой

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Военкор Валентин Трушнин показал работу экипажа танка Т-90М «Прорыв»

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Новый вид боевой машины активно используют на донецком участке фронта. В чем же ее отличие от других танков и как она помогает пехоте?

«Прорывом» на донецком фронте стал одноименный танк Т-90М. Машина снабжена не только целым арсеналом инструментов атаки, но и защитными механизмами, которые уже не раз спасали жизнь экипажам. Как работает уникальная боевая единица со вполне боевым названием, разобрался военкор «Известий» Валентин Трушнин.

«Танк Т-90М „Прорыв“ — новейший танк, недавно появился на Донецком фронте, сегодня мы поговорим с экипажем, и он расскажет об успешном опыте его применения как в полевых условиях, так и в условиях городской застройки», — пояснил корреспондент.

Экипаж танка ведет огонь по противнику, а затем фиксирует облучение лазером. Это значит, что по машине целятся, поэтому она откатывается назад. Через несколько секунд на месте, где только что стоял «Прорыв», раздается взрыв. Так работает система защиты — Т90М.

«Если простым языком объяснять, когда по танку делает замер противник — замер, или наводится, он самостоятельно отрабатывает в ту сторону аэрозольным облаком, то есть поворачивает башню, отрабатывает, для того, чтобы танк мог сманеврировать и уехать», — объяснил наводчик новейшего танка с позывным «Седой».

Командир экипажа с позывным «Стрела» добавил, что при наводке в шлемофон поступает сигнал, который ни с чем не спутать. Первое, о чем думает командир, — это о спасении экипажа и самой машины.

«Прорыв» оснащен усовершенствованным орудием и системой наведения, которую хвалят наводчики.

«Система наведения другая. Здесь новый прицел и тепловизор, который позволяет видеть противника и днем, и ночью», — заверил «Седой».

Еще одна особенность танка — возможность вести огонь с закрытых позиций. Для этого в компьютере вводятся данные, координаты, и он сам отрабатывает угол и дальность стрельбы. Можно стрелять за 10 километров. Также механики хвалят машину за маневренность, мощный двигатель в тысячу лошадиных сил, удобные органы управления — в бою это очень важно.

«Динамика, плюс у него мощнее двигатель, плюс у него уже сделаны механизмы поворота, то есть она лучше отзывается на повороты. Плюс у нее есть камера заднего вида. Это очень нужно для отхода, если ты сдаешь куда-то. Ее включаешь только когда отходишь назад — поднимается крышка, если не нужна, ты опять нажал, и она закрылась, чтобы не маралась. Грязь ей не страшна», — объяснил механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Бес».

При этом танкисты работают в тесном взаимодействии с пехотой, прикрывая друг друга. По словам командира обновленного Т-90М, методика ведения боя одна — выполнить поставленную задачу.

«Пехота просит поддержки, ну потому что по ним начинают класть крупным. Мы выкатываемся. Гасим силовые точки — пулеметы, гранатометы, крупнокалиберное», — объяснил военный с позывным «Стрела».

Опыт спецоперации показывает, что без поддержки бронетехники в современном бою, пехота успешно работать не может. Там, где у штурмовых групп не хватает огневой мощи, — на помощь приходят танки.

Тема:
Спецоперация
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