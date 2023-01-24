Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий

Сейчас стране противостоит почти весь «коллективный Запад».

Нынешняя Россия никогда не встречалась с такой интенсивностью боевых действий, как в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

«Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь „коллективный Запад“», — заявил он.

В том числе Герасимов объяснил, что для стабилизации обстановки, защиты новых регионов и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Система соответствующего указа была не полностью приспособлена к нынешним реалиям, некоторые проблемы пришлось исправлять «на ходу».

«Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе», — рассказал Герасимов.

В том числе он отметил, что личный состав Генштаба делает все необходимое для достижения целей СВО, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, а также обеспечению военной безопасности России, исходя из сложившихся военных угроз.

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