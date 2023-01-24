В США призвали передать Зеленскому счет вместо танков

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Политик из США Каллесто призвал Вашингтон передать Зеленскому счет вместо танков

В США призвали передать Зеленскому счет вместо танков

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Глава Незалежной не понимает, что Запад не будет помогать безвозмездно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке?

Вместо военной техники американской стороне следует отправить Украине счет. Такое мнение выразил кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто в своем Twitter.

«Линдси Грэм (Сенатор США — Прим. ред.) только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — заявил политик.

Ранее сенатор-республиканец Грэм действительно призвал американскую администрацию поставить Украине боевую технику, чтобы «открыть шлюзы» и убедить Германию передать свои танки киевскому режиму.

Киев уже несколько месяцев просит у западных союзников выделить режиму бронетехнику для наступательных действий. Например, в интервью ARD украинский лидер Владимир Зеленский возмутился маленькому объему зарубежной помощи. Он уверен, что поставка десяти, 20 или 50 танков не меняют ситуацию, ведь у ВС РФ таких целая тысяча.

Стоит отметить, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что усиление военной помощи Украине только усугубит ситуацию Незалежной. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ.

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