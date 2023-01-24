В зоне СВО минометы будут оснащены умными прицелами — что это значит?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Рогозин: минометы с умными прицелами испытают в бою в зоне СВО в феврале

В зоне СВО минометы будут оснащены умными прицелами — что это значит?

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Когда изобретение покажет себя в работе, то его смогут закупать в массовом порядке.

Россия будет испытывать минометы, снабженные умными прицелами в боевых действиях в рамках специальной военной операции в феврале. Об этом заявил экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в 2022 году 120-миллиметровые минометы с подобным прицельным устройством прошли тесты в зоне СВО. После этого технику доработали. Разработчик прицела рассчитан для минометов — НПО «Автоматика», особое изобретение поможет быстрее открывать огонь по вражеской стороне.

«Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою», — заявил Рогозин в интервью с РИА Новости.

По его словам, 120-миллиметровый миномет хорошо известен во всех частях и когда «Царские волки» покажут наиболее быструю и точную ликвидацию противника, то умные прицелы могут начать покупать в массовом порядке.

Еще 15 января Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия отправит беспилотные разведовательно-ударные машины «Маркер» в зону СВО. Они обладают автоматической системой управления и могут указывать другой технике на объекты врага на расстоянии не менее 15 километров. Еще боевого робота можно оснастить собственным оружием — искусственный интеллект позволяет ему отбирать и поражать выбранные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения.

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