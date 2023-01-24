ВС РФ пресекли попытку форсирования Днепра украинскими войсками

Российская армия сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области в беседе с журналистами. Сообщается, что это случилось в районе села Корсунки рядом с поселком Днепрян.

«Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП (боевые машины пехоты — Прим. ред) и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», — заявил источник.

Известно, что в результате боевых действий были ликвидированы три катера ВСУ, шесть БМП, и около 100 украинских боевиков.

Также источник в экстренных службах региона сегодня сообщил 5-tv.ru, что танк украинских националистов обстрелял город Алешки в Херсонской области. В результате произошедшего разрушены минимум восемь частных домов. Информации о погибших и пострадавших пока не имеется.

Украинские боевики уже давно пытаются отыграться на мирных жителях, ведь на поле боя у них не получается показать свои силы. Например, в Каховке ВСУ своими обстрелами повредили газопровод.

Вероятно, промышленный объект просто попался под руку и первоначальной целью националистов была школа, расположенная неподалеку. Это характерно для ВСУ, ведь два дня назад военные киевского режима атаковали музыкальную школу, из-за чего погибла мирная жительница. Еще одну женщину после происшествия пришлось доставить в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные с помощью спецсредств подавляют связь в ЛНР.