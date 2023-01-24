Российская артиллерия разгромила десантно-штурмовые бригады ВСУ в ДНР и ЛНР
Минобороны: Российские войска уничтожили подразделения двух десантно-штурмовых бригад ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ продолжают вести бой на краснолиманском направлении, ликвидируя не только технику националистов, но и живую силу.
Вооруженные силы России вновь перемололи иностранную военную технику и уничтожили более 30 украинских националистов, выполняя задачи спецоперации по защите Донбасса. Об очередном успехе бойцов рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Действуя на краснолиманском направлении, российская артиллерия нанесла удар по подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Они располагались в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. Также вновь были уничтожены образцы зарубежной техники.
«Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», — уточнил Игорь Конашенков.
Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры, как российский танк, действуя под прикрытием «Терминатора», разнес бронемашины ВСУ.
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