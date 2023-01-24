Украинская разведка назвала уникальной тактику группы «Вагнер»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

CNN опубликовал отчет украинской разведки об уникальной тактике группы «Вагнер»

Украинская разведка назвала уникальной тактику группы «Вагнер»

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Действия добровольцев штурмовых подразделений на поле боя признали единственно эффективными для мобилизованных войск.

Подразделения группы «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ближнем бою. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев за Артемовск (украинское название Бахмут — Прим. ред.).

«Документ украинской военной разведки показывает, насколько они эффективны в районе города Бахмут и насколько трудно с ними бороться», — говорится в материале на сайте телеканала.

Так, утверждается, что в отличие от «классических батальонных тактических групп» российской армии, «Вагнер» использует мобильные штурмовые подразделения численностью до десяти человек. Этот тактический прием в отчете назван ключевым.

За первой волной атакующих идет вторая, состоящая из более опытных бойцов с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда подразделения «Вагнера» занимают позицию, они при артиллерийской поддержке окапываются и закрепляются на ней.

Также говорится, что штурмовые группы «Вагнера» не отходят с позиций без команды и продолжают наступление до достижения цели. В случае неудачного штурма бойцы оставляют позиции только ночью. При этом им запрещено самостоятельно забирать раненых с поля боя.

Согласно отчету, бойцы «Вагнера» используют реактивные гранатометы и разведывательные дроны в режиме реального времени. Кроме того, в их арсенале оборудование связи компании Motorola.

Выводы украинской разведки гласят, что тактика штурмовых групп «Вагнер» — единственно эффективная для мобилизованных войск.

На прошлой неделе официальный Вашингтон заявил о решении квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как «транснациональную преступную организацию». В связи с этим США намерены ввести против «Вагнера» «дополнительные санкции и их систему поддержки на нескольких континентах».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский бизнесмен Евгений Пригожин признался в создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году.

Тема:
Спецоперация
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