Под Угледаром горят позиции ВСУ — эксклюзивные кадры
Вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны и отошли в город.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru
Российские бойцы показали на видео, как горят позиции ВСУ под Угледаром. На этом участке фронта российская армия перешла в наступление. В результате украинские военные потеряли первую линию обороны и отошли в город. Бои продолжаются.
Кроме успехов под Угледаром, российская армия делает их также на Артемовском и Авдеевском направлениях и активно идут в сторону Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются российские силы в Артемовске.
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