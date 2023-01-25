Под Угледаром горят позиции ВСУ — эксклюзивные кадры

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 274

Вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны и отошли в город.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы показали на видео, как горят позиции ВСУ под Угледаром. На этом участке фронта российская армия перешла в наступление. В результате украинские военные потеряли первую линию обороны и отошли в город. Бои продолжаются.

Кроме успехов под Угледаром, российская армия делает их также на Артемовском и Авдеевском направлениях и активно идут в сторону Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются российские силы в Артемовске.

Тема:
Спецоперация
25 янв
Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа
25 янв
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
25 янв
В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
25 янв
Власти Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ
25 янв
«В режиме реального времени»: как передовые технологии помогают в зоне СВО
25 янв
И оглянуться не успеют: что станет с американскими танками M1 Abrams на Украине
25 янв
Совсем как Янукович: что общего между президентом Сербии и экс-лидером Украины
25 янв
В зону СВО прибыли новые российские танки Т-90М
25 янв
Бой — наука всех наук: лучшие видео из зоны СВО за день
25 янв
Двое наемников из Великобритании ликвидированы под Соледаром
-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Вирусолог объяснила особую опасность штамма коронавируса «Кракен»
14:37
Резко похудевшая Анастасия Уколова напугала своим видом: «Это чересчур!»
14:35
История не повторяется? Кого зритель увидит в продолжении «Папиных дочек»
14:34
Песков назвал преувеличенным значение поставок западных танков Украине
14:25
Чем новый избранник покорил Волочкову: «Не стану скрывать — влюбилась»
14:16
Вячеслав Малежик пожаловался на отношение сына: «Старческая энергия не нужна»

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023