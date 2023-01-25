Российские бойцы показали на видео, как горят позиции ВСУ под Угледаром. На этом участке фронта российская армия перешла в наступление. В результате украинские военные потеряли первую линию обороны и отошли в город. Бои продолжаются.

Кроме успехов под Угледаром, российская армия делает их также на Артемовском и Авдеевском направлениях и активно идут в сторону Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются российские силы в Артемовске.