По мнению защитников рубежей, для солдат Украины это была «суицидальная попытка».

Военные России 25 января пресекли попытку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, как наши бойцы предотвращают безуспешные попытки противника форсировать Днепр.

По его словам, отряд националистов на лодках попытался переплыть на левый берег, но их быстро заметили и они были накрыты огнем артиллерии. В результате ударов часть десантников ВСУ была уничтожена, остальные сбежали.

«Шансов у них не было абсолютно никаких. Я считаю, что это непонятная, абсолютно суицидная попытка — просто послать свой личный состав на убой», — сказал один из военных РФ.

До этого российские бойцы показали на видео, как горят позиции ВСУ под Угледаром. На этом участке фронта российская армия перешла в наступление.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В сентябре Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин сообщил о расстреле украинских военных собственными заградотрядами.