Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 142

Военнослужащим ВС РФ удалось сорвать планы украинских боевиков по масштабному наступлению на запорожском направлении.

Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады. До этого у них командный состав не погибал», — сказал Владимир Рогов в эфире телеканала НТС.

По его словам, военнослужащие ВС РФ активно продвигаются вперед в Запорожской области.

«Основные боевые действия происходят по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе», — уточнил чиновник.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что наступательные действия группировки войск «Восток» позволили занять им более выгодные позиции на запорожском направлении.

При этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в регионе. Численность украинских боевиков на этом направлении он оценил в 40 тысяч человек.

Владимир Рогов позже сообщил, что план ВСУ по наступлению в Запорожской области провалился из-за успехов российских войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ вскрыли позиции националистов на первой линии обороны в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
25 янв
«Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине
25 янв
Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ
25 янв
СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области
25 янв
Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии
25 янв
«Медленная смерть»: экс-депутат Рады предрек будущее Зеленского
25 янв
Колокольцев вспомнил историю Иуды, говоря о поведении Киева
25 янв
Балицкий сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления на запорожском направлении
25 янв
Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
25 янв
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении
25 янв
Жесткий контроль: как боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром
-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран
23:44
«Уверенно пробиваются»: западные танки Abrams и Leopard не годятся для боев на Украине
23:25
Плотно покушала или в положении? Темникову заподозрили во второй беременности
23:10
Путин согласился с предложением провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
22:57
Российские войска уничтожили командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
22:41
Страшное время: Валерия раскрыла предсмертное желание Иосифа Пригожина

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023