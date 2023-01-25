Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 32

Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов информировал общественность о срыве плана ВСУ по масштабному наступлению в регионе.

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Более выгодные позиции на запорожском направлении заняли Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечено, что за сутки бойцы уничтожили свыше 60 украинских радикалов, три танка, автомобиль, гаубицу Д-20 и две боевые бронированные машины.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в подконтрольной киевскому режиму части региона находятся около сорока тысяч боевиков Украины. По словам Балицкого, неонацисты готовятся к контрнаступлению.

Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов также информировал о срыве плана Вооруженных сил Украины (ВСУ) по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря действиям российской армии. Он отмечал, что теперь радикалам необходимо стягивать резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать фронтовую линию.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года, для денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты пресекли попытку высадки диверсантов ВСУ под Херсоном.

Тема:
Спецоперация
25 янв
Балицкий сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления на запорожском направлении
25 янв
Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
25 янв
Жесткий контроль: как боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром
25 янв
Они не пройдут: ВС РФ пресечена попытка высадки диверсантов ВСУ под Херсоном
25 янв
Украина официально подтвердила потерю Соледара
25 янв
Под Угледаром горят позиции ВСУ — эксклюзивные кадры
25 янв
Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа
25 янв
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
25 янв
В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
25 янв
Власти Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ
-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Мэрилин Мэнсон заключил мирное соглашение с Эсме Бьянко по иску об изнасиловании
16:04
В бундестаге обвинили Шольца в отказе от мирных принципов за передачу Киеву танков
15:58
Балицкий сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления на запорожском направлении
15:53
Сногсшибательный аромат: парфюмер оценила риск смерти от духов
15:50
Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
15:48
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023