Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Сербский политолог Гайич заявил об окончании прокси-войны между Россией и НАТО

Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Сербский политолог Гайич заявил, что прокси-война перешла на другой уровень. Что это значит?

Сербский политолог Стеван Гайич в беседе с URA.RU заявил, что конфликт на Украине давно перешел из формата прокси-войны (войны чужими руками — Прим. ред.) в прямое столкновение НАТО и России.

По мнению Гайича, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные наемники перестали скрывать за украинской формой.

«Мы видим, что и воюет на Украине в основном западное оружие. Советское уже исчерпано. И воюют натовские солдаты под формой свободных наемников, — отметил политолог.

По его словам, прокси-война стала все меньше похожа на прокси, потому что боевые действия на востоке Европы буквально идут между Россией и НАТО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО.

Тема:
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