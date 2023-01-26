Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 71

Вашингтон пытается затуманить разум всему миру. Почему у него не пройдет такой вариант с Россией?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В конфликт на Украине напрямую вовлечен Североатлантический альянс. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, США постоянно говорят о том, что поставки вооружений Украине, включая танки, не означают вовлеченность стран НАТО в кризис.

«Мы с этим категорически не согласны и в Москве все, что делает Альянс, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И мы видим, что она растет», — сказал Песков.

Он также указал, что это касается и тех вооружений, которые Запад поставляет без разрешения официальному киевскому режиму использовать на территории РФ.

После начала спецоперации в Донбассе против украинских неонацистов, недружественные к России страны стали помогать радикалам, выделяя пакеты военной и финансовой помощи в Незалежную. В частности, США готовы отправить танки Abrams, а Германия под напором глав западных государств отправит Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.

Тема:
Спецоперация
26 янв
Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
26 янв
«Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
26 янв
В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине
26 янв
Глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики
26 янв
Зеленский выдвинул новое требование к Западу
26 янв
Придется попотеть: в ДНР назвали главные проблемы западных танков
26 янв
Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы
26 янв
Глава Nord Stream 2 Варниг раскрыл тайну беседы с Путиным после начала СВО
26 янв
Российские военные закрепились на окраинах Угледара
26 янв
Хороша ложка к обеду: почему натовские танки могут не понадобиться Украине
-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
Вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов
13:36
Историк моды Васильев осудил наряд Салтыковой: «Тянет ее в мир вульгарности»
13:23
«Не забывай свои мечты — их сбываешь только ты». Какие желания не исполняются и почему?
13:19
Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
13:12
«Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
13:01
Никто так не умеет: Волочкова раскрыла главное достоинство своего любовника

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023