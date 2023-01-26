Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Вашингтон пытается затуманить разум всему миру. Почему у него не пройдет такой вариант с Россией?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru
В конфликт на Украине напрямую вовлечен Североатлантический альянс. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, США постоянно говорят о том, что поставки вооружений Украине, включая танки, не означают вовлеченность стран НАТО в кризис.
«Мы с этим категорически не согласны и в Москве все, что делает Альянс, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И мы видим, что она растет», — сказал Песков.
Он также указал, что это касается и тех вооружений, которые Запад поставляет без разрешения официальному киевскому режиму использовать на территории РФ.
После начала спецоперации в Донбассе против украинских неонацистов, недружественные к России страны стали помогать радикалам, выделяя пакеты военной и финансовой помощи в Незалежную. В частности, США готовы отправить танки Abrams, а Германия под напором глав западных государств отправит Leopard 2.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.
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