В конфликт на Украине напрямую вовлечен Североатлантический альянс. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, США постоянно говорят о том, что поставки вооружений Украине, включая танки, не означают вовлеченность стран НАТО в кризис.

«Мы с этим категорически не согласны и в Москве все, что делает Альянс, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И мы видим, что она растет», — сказал Песков.

Он также указал, что это касается и тех вооружений, которые Запад поставляет без разрешения официальному киевскому режиму использовать на территории РФ.

После начала спецоперации в Донбассе против украинских неонацистов, недружественные к России страны стали помогать радикалам, выделяя пакеты военной и финансовой помощи в Незалежную. В частности, США готовы отправить танки Abrams, а Германия под напором глав западных государств отправит Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.