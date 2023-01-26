Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Депутат Юрий Швыткин: взятие Угледара важно для полного контроля над Донбассом

Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Военные России движутся к полному освобождению Донбасса.

Взятие российскими военными Угледара играет существенную роль в установлении полного контроля над Донбассом. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает Lenta.ru,

По его словам, нашим военным нужно развивать успех, так как они уже закрепились на окраинах населенного пункта. Теперь важно закрепиться.

«Выбить врага из населенного пункта — это важно для наших подразделений», — сказал депутат.

Он также добавил, что, все это в конечном итоге продвижение к полному освобождению Донбасса, и очень важен любой населенный пункт.

Накануне представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал общественности о том, что российские войска заняли более выгодные позиции на запорожском направлении. Бойцы уничтожили за сутки свыше 60 украинских радикалов, три танка, автомобиль, гаубицу Д-20 и две боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военные пресекли попытку высадки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Спецоперация в Донбассе по защите гражданских от геноцида со стороны Киева, начатая в феврале 2022 года, продолжается с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные закрепились на окраинах Угледара.

Тема:
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