Российские военные закрепились на окраинах Угледара

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Советник врио главы ДНР Кимаковский: российские военные закрепились на окраинах Угледара

Российские военные закрепились на окраинах Угледара

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Информация о происходящем в регионе также подтверждается российскими военкорами.

На окраинах Угледара Донецкой народной республики (ДНР) закрепились российские силы, продолжая вести бои с украинскими националистами. Об этом в эфире программы Владимира Соловьева сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что бойцы «сковывают» врага.

«Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — прокомментировал Кимаковский.

Информацию о происходящем в регионе также получают российские военкоры. Накануне представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал общественности о том, что российские войска заняли более выгодные позиции на запорожском направлении. Бойцы уничтожили за сутки свыше 60 украинских радикалов, три танка, автомобиль, гаубицу Д-20 и две боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военные пресекли попытку высадки диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Спецоперация в Донбассе по защите гражданских от геноцида со стороны Киева, начатая в феврале 2022 года, продолжается с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ.

Тема:
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