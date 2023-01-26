Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 24

Самые большие потери среди личного состава украинская армия понесла на трех направлениях.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Порядка 200 украинских боевиков уничтожили вооруженные силы РФ за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Самые большие потери армия противника понесла на красно-лиманском направлении, в районе населенного пункта Ямполовка и Серебряного лесничества. Там количество убитых и раненых составило 70 человек, также уничтожены две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США.

Еще 60 военных украинская армия потеряла на южно-донецком и запорожском направлениях. На этом участке фронта военные из подразделения «Восток» продолжили наступление — огневое поражение пришлось на такие территории, как Угледар — Донецкой республики, а также павловское и Левадное — Запорожской области.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Червоное и Канцеровка — Запорожской области, уничтожено два хранилища военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов», — уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что на донецком направлении потери среди живой силы составили 40 человек, еще 20 — на купянском.

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